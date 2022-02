Roma: Zingaretti visita cantiere Ater a Primavalle, "esperimento pilota per città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani e il presidente di Ater Roma Eriprando Guerritore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere avviato per i lavori di demolizione e ricostruzione del complesso Ater di via Gasparri a Primavalle. L'intervento, finanziato dalla Regione Lazio con 2,8 milioni di euro, prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato su cui, per il suo grave stato di degrado strutturale e impiantistico prolungato negli anni, non era più possibile effettuare lavori di manutenzione. Completato il trasferimento temporaneo concordato con i nuclei familiari residenti in altri alloggi Ater, è stata avviata la fase di demolizione. (segue) (Rer)