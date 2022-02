Roma: Zingaretti visita cantiere Ater a Primavalle, "esperimento pilota per città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede la ricostruzione dell'edificio secondo standard di alta efficienza energetica con 12 alloggi di dimensioni comprese tra i 40 e 70 mq, realizzazione di 3 nuovi ascensori, impianti fotovoltaici e centrali di calore di ultima generazione, accessi privi di barriere architettoniche e area parcheggio. L'inizio dei lavori di ricostruzione è previsto per ottobre 2022. "Dopo anni l'Ater oggi è un'azienda sana che sta investendo in tutta la città. Abbiamo 30 cantieri aperti a Roma, stiamo rifacendo ascensori di tutto il patrimonio e nelle case Ater c'è il più grande investimento italiano con i fondi del bonus 110 per cento - ha detto il presidente Zingaretti -. Il cantiere durerà un anno e sperimentiamo un sistema basato sulla fiducia delle famiglie che abbandonano la propria casa per farla demolire e ricostruire", ha spiegato Zingaretti. (segue) (Rer)