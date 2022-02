Roma: Zingaretti visita cantiere Ater a Primavalle, "esperimento pilota per città" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 11 famiglie che hanno lasciato il complesso sono state sistemate in appartamenti a Primavalle e torneranno in via Gasparri quando i lavori saranno terminati. "Saranno case all'avanguardia su efficientamento energetico e qualità della vita. È un esperimento pilota per tutta Roma: abbattiamo per ricostruire", ha concluso il governatore. I progetti di demolizione e ricostruzione – avviati a via Gasparri e nel complesso di via Morandi a Tor Sapienza - per la loro complessità, costituiscono un'assoluta novità negli interventi di Ater e sono ricompresi nel Piano triennale finanziato dalla Regione con oltre 68 milioni di euro che prevede la costruzione di 708 nuovi alloggi attraverso opere di ristrutturazione di piani pilotis, frazionamento di grandi alloggi, completamento di strutture incompiute senza consumo di nuovo suolo. (Rer)