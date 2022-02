Europa orientale: vicepresidente Bers in visita in Slovacchia e Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) Alain Pilloux, si è recato in visita in Repubblica Ceca ed in Slovacchia per una serie di incontri con i rappresentanti di governo e con le comunità imprenditoriali dei due Paesi. Come riferisce un comunicato stampa, in Slovacchia Pilloux ha incontrato il ministro delle Finanze Ogor Matovic. Anche in Repubblica Ceca il vicepresidente della Bers ha incontrato il ministro delle Finanze Zbynek Stanjura. Le autorità di Praga hanno chiesto una ripresa degli investimenti della Bers un periodo limitato di cinque anni al fine di sostenere la ripresa dell'economia del Paese in modo da "ricostruire meglio". A tale scopo sono state discusse anche le nuove priorità del governo di Praga. Gli sforzi nella decarbonizzazione e nella transizione ecologica sono stati centrali nella visite nei due Paesi. In Slovacchia, ad esempio, la Bers continua a sostenere il rafforzamento della rete di trasmissione elettrica a seguito della chiusura di due reattori nucleari obsoleti. Tutti gli investimenti della Bers nei due Paesi lo scorso anno sono stati indirizzati a progetti verdi: in base ai risultati finali del 2021, la Bers si è impegnata su 50 progetti per un totale di 1,27 miliardi di euro in Europa centrale e negli Stati del Baltico.(Res)