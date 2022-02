Lavoro: Invidia (M5s), solidarietà a ispettrici Inl minacciate a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome delle deputate e dei deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro "esprimo solidarietà alle due ispettrici dell’Inl di Milano minacciate mentre erano in servizio. Un fatto increscioso, che avviene in un momento in cui il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere sempre più centrale nella vita dei cittadini e dei lavoratori. Alle donne e agli uomini dell’Ispettorato va il nostro grazie per il lavoro che svolgono quotidianamente al fine di garantire il rispetto delle leggi e della sicurezza dei lavoratori". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro a Montecitorio, Niccolò Invidia. (Com)