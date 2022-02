Ue-Polonia: presidente Duda, abbiamo bisogno di unità in Ue e nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò di cui c’è bisogno oggi è di unità europea tanto in Ue quanto nella Nato. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, che oggi ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Solo attraverso questa strada saremo in grado di difendere la pace e il diritto internazionale. Dove questo viene rispettato non c’è minaccia di guerra”, ha detto ai media Duda. “Il tema principale e fondamentale” dei suoi colloqui è stato quello della situazione in Europa centro-orientale e in particolare in Ucraina e in Bielorussia. “Ho trasmesso anche informazioni sulla mia visita a Pechino per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici”, ha detto il capo dello Stato. Von der Leyen ha parlato di un “buono scambio” con Duda sulla situazione della sicurezza e sulla presenza militare della Russia al confine con l’Ucraina. (Beb)