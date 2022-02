Pnrr: Rocca (Fd'I), al sindaco abbiamo chiesto trasparenza e coinvolgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della prima seduta della commissione speciale Pnrr, ho ascoltato con attenzione le parole del Sindaco Gualtieri e pertanto ho voluto replicare e sottolineare al primo cittadino la posizione di Fratelli d'Italia". È quanto dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia e membro della commissione speciale Pnrr, Federico Rocca. "Innanzitutto - aggiunge - ho avanzato la richiesta di trasparenza su atti, indirizzi e progetti, poiché è nostra intenzione contribuire al miglior impiego possibile delle risorse, poiché il Pnrr non è un regalo ma un debito che la Nazione sta contraendo anche per le generazioni future, proprio per questo dobbiamo considerare tutti gli interventi come degli investimenti in grado di portare risorse, servizi e sviluppo. Ho indicato tra le priorità infrastrutture, mobilità, rifiuti, lavoro, digitalizzazione e semplificazione amministrativa, efficientamento dei servizi della macchina capitolina, pensando principalmente ai romani e alla vita di tutti i giorni e non solo nell'ottica dei grandi eventi. Migliorare la qualità della vita e i servizi per Roma contribuiranno di fatto a creare una maggiore capacità di attrarre e ospitare grande aventi. Infine ho suggerito al Sindaco di riprendere un percorso che era stato avviato dall'amministrazione di centrodestra sul cambio di classificazione di Roma in ambito europeo, affinché la Capitale possa avere accesso diretto ai fondi europei". (Com)