Serbia-Ungheria: ministri degli Esteri a colloquio, focus su relazioni bilaterali

- I ministri degli Esteri di Serbia e Ungheria, Nikola Selakovic e Peter Szijjarto, hanno avuto oggi un pranzo di lavoro a Belgrado. In una conferenza stampa successiva all'incontro, i due ministri hanno concordato sul fatto che "le positive relazioni bilaterali sono utili" per entrambi i Paesi. "Il contenuto e la frequenza del nostro dialogo testimoniano le buone relazioni tra Serbia e Ungheria e le nostre eccezionali relazioni personali", ha detto Selakovic ai giornalisti. Al centro dell'incontro è stata la cooperazione bilaterale nel suo complesso, ed in particolare nei settori dell'economia e dello scambio commerciale. Selakovic ha ricordato che l'Ungheria, insieme a Italia e Germania, è il terzo stato membro dell'Unione europea per quanto riguarda le relazioni economiche con la Serbia. Il ministro ungherese ha osservato che i rapporti fra il suo Paese e la Serbia sono ai massimi storici, aggiungendo che queste relazioni sono "proficue e utili" per entrambi i Paesi. "Se non avessimo questo tipo di cooperazione energetica, ora saremmo vittime della crisi che sta affrontando la parte occidentale dell'Europa", ha affermato Szijjarto. (Seb)