Bangladesh: Covid, per governo obiettivi vaccinazione saranno raggiunti entro fine anno

- Entro la fine dell’anno tutti i cittadini del Bangladesh avranno ricevuto due dosi di vaccino contro il coronavirus più il richiamo extra. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità bengalese, Zahid Maleque. L’esponente del governo ha aggiunto che le scorte ammontano a cento milioni di dosi e che sono 270 milioni quelle finora ricevute, a un costo di 200 miliardi di taka (circa due miliardi di euro). Oggi è partita un’iniziativa rivolta specificamente ai senzatetto, per i quali viene usato il vaccino monodose Johnson & Johnson. Il Paese si è dato l’obiettivo di vaccinare il 70 per cento della sua popolazione, un target di circa 119 milioni di persone su 170 milioni. A oggi, secondo i dati ufficiali, 99.137.738 hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid, pari all’83,15 per cento dell’obiettivo e al 58,21 per cento della popolazione, mentre 65.145.447 hanno ricevuto due dosi, pari al 54,64 per cento dell’obiettivo e al 38,25 per cento della popolazione; inoltre sono state somministrate 2.078.505 terze dosi, pari a 3,19 per cento di chi ha ricevuto due dosi. (segue) (Inn)