Bangladesh: Covid, per governo obiettivi vaccinazione saranno raggiunti entro fine anno (2)

- Il Bangladesh ha avviato la sua campagna di vaccinazione il 7 febbraio 2021, dopo il lancio simbolico avvenuto qualche giorno prima con la premier, Sheik Hasina, come testimonial. Finora per la campagna bengalese sono stati utilizzati cinque vaccini: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm e Sinovac. Inizialmente è stato impiegato solo il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Successivamente, l’interruzione delle consegne dovuta alla situazione epidemiologica indiana ha indotto il governo di Dacca a rivolgersi anche ad altri fornitori, ovvero alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti. Il bollettino odierno della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) segnala 9.369 nuovi casi e 38 decessi. Su 44.471 test effettuati il tasso di positività è del 21,07 per cento. Sono state dichiarate guarite 9.507 persone, che hanno portato il totale a 1.587.374, con un tasso di guarigione dell’86,16 per cento e un tasso di letalità dell’1,53 per cento. Dall’inizio della pandemia il numero dei contagi è arrivato a 1.870.901 e quello delle vittime a 28.627. (Inn)