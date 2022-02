Calabria: Occhiuto, 25 nuovi uffici di prossimità giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo di questo importante progetto è dare ai calabresi un servizio migliore rispetto al mondo della giustizia". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della presentazione dei 25 Uffici di prossimità giudiziaria (Udp), promossi dal Ministero della Giustizia a valere sull’Asse I Fse del Pon "Governance e capacità istituzionale 2014/2020", per un investimento pari a 1 milione 653 mila euro. Il presidente ha proseguito: "La civiltà di una Regione si giudica dal livello di qualità dei servizi che la pubblica amministrazione riesce a fornire ai cittadini, e il mio governo è impegnato fortemente per aumentare questa qualità dei servizi in più ambiti. Vorrei costruire una Regione più civile, e mi piace che oggi ci sia questa solidarietà interistituzionale, tra Ministero, Regione, Comuni e Tribunali, per raggiungere questo obiettivo di miglioramento dei servizi, anche nel campo della giustizia". (segue) (Ren)