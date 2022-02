Calabria: Occhiuto, 25 nuovi uffici di prossimità giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equamente distribuiti sul territorio, i comuni interessati saranno: Crosia, Cirò Marina, Mileto, Oriolo, San Giovanni in Fiore, Santa Severina e Strongoli (comuni capo fila); a seguire: Acri, Belvedere Marittimo, Cariati, Cassano Jonio, Cetraro, Chiaravalle Centrale, Corigliano-Rossano, Maida, Oppido Mamertina, Paterno Calabro, Praia a Mare, Rocca Imperiale, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Sofia D'Epiro, Scalea, Verbicaro, Villa San Giovanni. I tribunali coinvolti sono: Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia, Palmi, Paola, Reggio Calabria, Vibo Valentia. L'annuncio della Regione Calabria in una nota. L’accordo prevede che il Comune metta a disposizione l’immobile e le risorse umane, mentre la Regione assicurerà l’allestimento degli uffici, gli arredi, i beni mobili e strumentali, la formazione degli operatori dei comuni addetti agli Udp e le infrastrutture informatiche per il corretto funzionamento dei nuovi software. (segue) (Ren)