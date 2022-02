Calabria: Occhiuto, 25 nuovi uffici di prossimità giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema giustizia ha svelato negli anni quanto oggettivamente penalizzati siano i luoghi più interni della Regione, così come le fasce più deboli. È in questo contesto che matura la necessità di rafforzare il contatto tra cittadini e giustizia". Lo ha dichiarato il vicepresidente con delega alla Formazione della Regione Calabria, Giusi Princi, che ha proseguito: "E noi, come principale Istituzione del territorio, dobbiamo essere in grado di fronteggiare i vuoti esistenti e di rafforzare il sistema, rendendolo più a misura di cittadino. Fondamentale è stata tutta la macchina organizzativa in particolare il Dipartimento programmazione unitaria ed il settore 2 Capacità istituzionale, nelle persone del direttore generale Maurizio Nicolai e del dirigente Ersilia Amatruda". (segue) (Ren)