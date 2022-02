Calabria: Occhiuto, 25 nuovi uffici di prossimità giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine ha concluso il presidente Occhiuto: "Devo ringraziare il vicepresidente Princi che ha dato impulso a questa iniziativa, già conseguita in molte regioni italiane e che forse merita ancor di più di essere realizzata in Calabria, soprattutto dopo la riorganizzazione dei distretti giudiziari che ha portato a una forte riduzione dei Tribunali presenti. Attualmente abbiamo problemi di carenze di organico e infrastrutturali importanti, per cui costruire una rete di uffici giudiziari di prossimità darà realmente ai cittadini una giustizia più vicina alle loro esigenze, quei servizi imprescindibili, ovunque". (Ren)