Speciale energia: Mulè, come FI chiediamo risorse adeguate contro caro bollette e superbonus

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Non mi stancherò mai di ripeterlo: serve un'azione incisiva e immediata su cari bollette e superbonus. Lo chiediamo compatti noi di Forza Italia essendo al governo e avendo come obiettivo da una parte quello di trovare le risorse necessarie a calmierare i prezzi di energia elettrica e gas, dall'altra quello di dare certezze al mondo dell'edilizia e di chi ingiustamente non può chiedere l'anticipo dei crediti fiscali". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "Mentre accompagniamo la pandemia verso la sua fase finale, grazie ai vaccini e al lavoro straordinario del generale Figliuolo, dobbiamo evitare i danni collaterali di tipo economico che mettono in ginocchio imprese e famiglie", sottolinea il deputato azzurro. "Lo facciamo da forza responsabile che, in questa fase di emergenza, non ha voltato le spalle al Paese e, anzi, l'ha preso per mano mettendo avanti a tutto la soluzione dei problemi degli italiani", conclude. (Rin)