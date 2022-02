Speciale energia: Azerbaigian è stato principale esportatore di elettricità in Georgia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è divenuto il principale esportatore di elettricità in Georgia tra gennaio a novembre 2021, per un importo complessivo di 24,5 milioni di dollari. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Trend", citando la relazioni in materia dell'Ufficio nazionale di statistica. Su base annua, tuttavia, le importazioni di elettricità della Georgia dall'Azerbaigian nel periodo di riferimento sono diminuite del 16,9 per cento rispetto ai 29,5 milioni di dollari registrati nel 2020. (Rum)