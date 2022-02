Speciale energia: California, scontro su progetto di riforma degli incentivi al fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di riforma dell'industria dei tetti fotovoltaici in California ha innescato un aspro scontro all'interno del movimento ambientalista in quello Stato Usa, ponendo gli attivisti per l'equità economica contro gli attori del settore. La proposta, che per il momento è stata posticipata "a data da destinarsi", prevede un ridimensionamento degli incentivi per i proprietari di immobili che immettono nella rete l'energia in eccesso prodotta dai loro impianti fotovoltaici. La proposta è stata presentata lo scorso dicembre dalla Commissione delle utility pubbliche della California (Cpuc), e modificherebbe l'attuale sistema di "conteggio netto dell'energia (Nem) per "equilibrare le esigenze della rete, dell'ambiente e dei consumatori". Tra le figure che si sono espresso contro tali modifiche figurano l'imprenditore Elon Musk e l'attore Mark Ruffalo, secondo cui il taglio degli incentivi comporterebbe una battuta d'arresto nel processo di transizione verso fonti energetiche "pulite". Anche l'ex governatore e attore Arnold Schwarzenegger ha preso posizione contro la proposta con un editoriale sul "New York Times", sostenendo che "la California sta per fare un grosso passo indietro". Il governatore democratico dello Stato, Gavin Newsom, si è detto disponibile a modificare la proposta. (Nys)