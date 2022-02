Speciale energia: Dubai approva riduzione emissioni di carbonio del 30 per cento entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo di Dubai per l’Energia ha approvato piani aggiornati che prevedono la riduzione delle emissioni di carbonio del 30 per cento dentro il 2030. Lo riferisce il portale informativo “The National”, secondo il quale il progetto è parte della strategia che prevede di produrre zero emissioni nette di Co2 entro il 2050. "Il Consiglio ha iniziato a valutare le emissioni di carbonio per i prossimi dieci anni, in collaborazione con le organizzazioni competenti di Dubai per elaborare le misure necessarie a ridurre le emissioni", ha affermato Saeed Mohammed al Tayer, vicepresidente del Consiglio Supremo di Dubai per l’Energia. (Res)