Sicurezza: Fontana, 255 uomini in più non sono sufficienti, per Milano e città metropolitana serve esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene i 255 uomini delle forze di Polizia in più, ma non è sufficiente. Per il presidio di Milano e della Città metropolitana utilizziamo anche le pattuglie dell'Esercito". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che oggi pomeriggio, incontrerà in Prefettura il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Al ministro - aggiunge Fontana - spiegherò che, soprattutto per la sicurezza percepita, i militari sono un deterrente che produce effetti concreti. Le presenza delle 'mimetiche' infastidisce solo i delinquenti e una certa parte della sinistra radicale. Ma piace ed è gradita dai milanesi, dalle persone perbene". (Com)