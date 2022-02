Libia: candidato premier Bashagha, “il mio obiettivo è unire l'Esercito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia non può essere considerata una nazione “senza un Esercito forte e istituzioni sicurezza unite”. Lo ha detto oggi l’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, parlando davanti a 110 deputati riuniti presso la sede della Camera dei rappresentanti a Tobruk, in Cirenaica, la regione della Libia orientale dominata dal generale Khalifa Haftar. “Non ho la bacchetta magica per risolvere le crisi che affliggono i libici. I problemi della Libia sono ben noti”, ha detto il politico originario di Misurata, la città-Stato dell’ovest sede delle milizie considerate più forti del Paese. “Il nostro obiettivo è unificare le istituzioni, in particolar modo l'esercito e le forze di sicurezza. Una nazione non può esistere senza un esercito forte e istituzioni di sicurezza unificate”, ha detto ancora Bashagha, lodando il ruolo del Comitato militare 5+5 (composto da cinque esponenti dell’est e altrettanti dell’ovest) nella sua opera di riunificazione delle Forze armate. (segue) (Lit)