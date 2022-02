Energia: Messico, approvato il trasferimento a russa Lukoil del controllo nel progetto Block 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale messicana sugli idrocarburi ha approvato il trasferimento del controllo societario ed indiretto della compagnia Fieldwood Energy E&P Mexico, proprietaria del progetto petrolifero Block 4, alla russa Lukoil. Secondo il regolatore, il passo successivo sarà quello di richiedere un avviso di cessione formale dei diritti e delle garanzie aziendali da parte di Lukoil. Nel luglio 2021 la compagnia petrolifera russa aveva stipulato un accordo per acquisire una quota di operatore del 50 per cento nel progetto Block 4 in Messico acquistando Fieldwood Mexico B.V. L'importo della transazione è pari a 435 milioni di dollari più le spese effettivamente sostenute nel 2021 alla data di chiusura dell'affare. Il progetto Block 4 comprende due lotti con una superficie totale di 58 chilometri quadrati, situata sulla piattaforma del Golfo del Messico, a 42 chilometri dalla costa. La profondità del mare nell'area è di 30-45 metri. All'interno delle aree ci sono due giacimenti petroliferi, Ichalkil e Pokoch, con riserve di idrocarburi recuperabili di 564 milioni di barili. La produzione massima giornaliera prevista è di oltre 115 mila barili di petrolio al giorno.(Rum)