Roma: Corbucci (Pd), entro febbraio assunzioni di tutti i profili banditi con concorso 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Commissione Roma Capitale abbiamo dato risposte e tempistiche certe a tutti coloro che erano in attesa di notizie sulle procedure concorsuali indette nel 2021. Tutti i vincitori saranno assunti entro la fine di febbraio e le relative graduatorie rimarranno aperte secondo i tempi previsti dalla norma". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Riccardo Corbucci. "È alta l'attenzione che questa Amministrazione ha nei confronti del piano assunzionale dell'Ente, lo dimostrano le maggiori risorse inserite a bilancio per la valorizzazione del personale capitolino e l'efficientamento dei servizi al cittadino. Le nuove assunzioni sono, dunque, una priorità nella nostra agenda politica, non solo in un'ottica di ricambio generazionale imposto dal turn over, ma anche di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di potenziamento di tutti gli uffici, sia dipartimentali che territoriali, alla luce delle grandi sfide che la Capitale dovrà affrontare nei prossimi anni. Come commissioni continueremo a lavorare in questa direzione e in sinergia con tutte le forze politiche", conclude.(Com)