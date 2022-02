Nepal: Covid, allentate restrizioni nella Valle di Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre distretti della Valle di Katmandu, in Nepal, hanno allentato le misure di contenimento del coronavirus. In particolare, i tre distretti - Katmandu, Lalitpur (o Patan) e Bhaktapur – hanno revocato a partire da oggi l’ordine di circolazione a targhe alterne per i mezzi pubblici e privati, in vigore dal 22 gennaio. Nuovi allentamenti scatteranno dal 13 febbraio, quando le scuole potranno riprendere la didattica in presenza e i locali potranno rimanere aperti fino alle 22. In seguito all’ondata legata alla variante Omicron, nella Valle, dove si concentra la maggior parte dei contagi, sono stati presi provvedimenti più severi rispetto a quelli imposti su scala nazionale, alcuni dei quali, come il limite ai raduni, ancora in vigore fino al 12 febbraio. (segue) (Inn)