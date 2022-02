Nepal: Covid, allentate restrizioni nella Valle di Katmandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità ha riferito nel bollettino odierno 1.022 nuovi casi e 13 decessi. I contagi salgono a 1.570 aggiungendo le positività ai test antigenici, non conteggiati nel computo ufficiale, che tiene conto solo dei tamponi molecolari. I casi attivi sono 40.111 mentre quelli risolti sono 915.489, con un tasso di guarigione del 94,6 per cento; 6.146 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 137 persone. La maggior parte dei contagi, 437, si concentra nei tre distretti della Valle di Katmandu: 350 nella capitale, 59 a Lalitpur e 28 a Bhaktapur. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 967.427 casi e 11.827 decessi, con un tasso di letalità dell’1,4 per cento. (Inn)