Veneto: buco nella rete informatica sanitaria, interrogazione dei consiglieri regionali Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi un’inchiesta dei quotidiani veneti del gruppo Gedi ha portato alla luce una falla nei siti internet delle nove aziende sanitarie territoriali. Chiunque, attraverso procedure relativamente semplici, avrebbe potuto ottenere certificati di negativizzazione e comunicazioni di sorveglianza sanitaria. Le pagine liberamente accessibili sono state già bloccate dai tecnici Regione, ma monta la polemica politica. “La falla nei siti delle Ulss venete è inquietante perché si tratta di dati sensibili e perché è una scoperta che arriva a breve distanza dall’attacco hacker al portale dell’Ulss Euganea. A distanza di due mesi non è cambiato niente sul fronte della sicurezza informatica ed è molto grave”. Così le consigliere regionali del Pd Anna Maria Bigon (vice presidente della commissione Sanità) e Vanessa Camani (vice capogruppo a palazzo Ferro Fini) annunciano una interrogazione sul tema, anche a nome dei colleghi Giacomo Possamai, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis. “Dati riservati potrebbero anche essere utilizzati per compiere illeciti. È evidente che esiste un problema con la vulnerabilità dei siti, non protetti in maniera adeguata: questa volta sono state coinvolte tutte le Ulss. Bloccare la sezione ‘a rischio’ non è sufficiente, bisognerebbe agire prima e non a danno già fatto. Non vorremmo trovarci tra qualche settimana di fronte a un nuovo caso. La Regione faccia chiarezza sulle responsabilità e dica se c’è una strategia per rafforzare la sicurezza informatica: è impensabile che i dati sanitari dei veneti siano accessibili da chiunque abbia un minimo di dimestichezza sul web”, concludono le esponenti della minoranza.(Rev)