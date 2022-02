Polonia: von der Leyen, con Duda buono scambio su sicurezza Ucraina e sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un "positivo scambio con il presidente della Polonia Andrzej Duda" a Bruxelles "sulla situazione della sicurezza e sul potenziamento militare della Russia". Lo ha scritto von der Leyen su Twitter. "Stiamo coordinando profondamente la nostra preparazione, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, e le sanzioni per rispondere a qualsiasi ulteriore escalation", ha aggiunto la presidente. "Abbiamo anche discusso l'obiettivo di avere un sistema giudiziario solido in Polonia, in linea con gli standard dell'Ue", ha sottolineato. (Beb)