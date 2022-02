Covid: Marcucci (Pd), contagi scendono, ora far decollare Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contagi scendono, la presa asfissiante del Covid si sta allentando, dall’11 febbraio la mascherina all’aperto nelle zone bianche non sarà più obbligatoria", ricorda su Twitter il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci, che aggiunge: "Ora dobbiamo lavorare pancia a terra per ricreare le condizioni della crescita e per far decollare il Pnrr". (Rin)