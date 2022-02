Speciale energia: Camera deputati discute mozione di sfiducia contro ministro Energia Popescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest discute la mozione di sfiducia contro il ministro dell'Energia, il liberale Virgil Popescu, inoltrata dal partito di opposizione Unione Salvate Romania (Usr). I 51 deputati firmatari affermano che il ministro rappresenta un pericolo per la sicurezza energetica della Romania e che pertanto egli deve rassegnare le dimissioni. L'Usr descrive come un disastro anche la gestione della crisi delle bollette energetica, ricordando che i romeni stanno pagando somme enormi e che l'economia soffre a causa delle decisioni prese dalle autorità. Il voto sulla mozione è previsto per mercoledì. Sempre questa settimana, le commissioni specializzate del Senato esaminano l'ordinanza del governo che stabilisce un tetto massimo e compensazioni per i prezzi dell'energia elettrica e gas naturale. Persistono, d'altra parte, divergenze tra i principali partiti della coalizione di governo - il Partito nazional liberale (Pnl) e il Partito socialdemocratico (Psd) - per quanto riguarda il periodo in cui sarà applicato il nuovo regime delle tariffe. I socialdemocratici sono favorevoli alla sua applicazione retroattiva, valida anche per il mese di gennaio, mentre i liberali sostengono che potrebbero esserci problemi di costituzionalità. (Rob)