Speciale energia: Fassina (Leu), scostamento male minore

- L'impennata delle bollette è insostenibile per tante famiglie e troppe imprese. Lo sottolinea il deputato di Leu Stefano Fassina nel corso della trasmissione Start su Skytg24. "Sulle misure di sostegno da finanziare in deficit, è evidente che non possiamo essere disinvolti. Non lo consentono sia il nostro quadro di finanza pubblica sia le prospettive sui tassi di interesse, segnate dall'aumento dell'inflazione. Ma tra due mali, dobbiamo scegliere il male minore: il male minore è uno scostamento urgente per circa un punto di Pil, 17-18 miliardi, per interventi selettivi, non a pioggia, sulle famiglie più in difficoltà e sulle imprese. In assenza di interventi di sostegno, la contrazione dell'economia reale, la distruzione di preziosa capacità produttiva e la maggiore disoccupazione, avrebbero conseguenze negative indirette sul debito pubblico più ampie dello scostamento. Se il Governo non si muove, dobbiamo agire in Parlamento con atti di indirizzo chiari", conclude. (Rin)