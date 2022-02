Pnrr: Gualtieri, Roma va vinto bando mobilità per piattaforma Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo rispondendo bene alle prime sfide, posso dire che ci risulta che Roma ha vinto il bando sulla Maas (Mobility as a service, ndr) che darà circa due milioni per il progetto in programma di piattaforma digitale per l'integrazione dei vari vettori della mobilità pubblica". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, audito nel corso della commissione capitolina speciale sul Pnrr. "Era uno dei bandi e progetti che l'amministrazione ha preparato in tempi rapidi, si è chiusa a dicembre la presentazione, e Roma ha vinto", ha concluso. (Rer)