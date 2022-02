Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbas si è impegnato a continuare a preservare l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, quale unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, e a lavorare per lo sviluppo delle sue istituzioni. Il presidente palestinese ha difeso l'Accordo di Oslo, dicendo che era "transitorio" e che non conteneva concessioni. Al contrario, "ha riportato in patria l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, che ha svolto il suo ruolo nella creazione delle istituzioni della nostra autorità e della nostra stato sulla terra della nostra patria, la Palestina”. Il leader dell'Anp ha chiesto la ricerca di mezzi per porre fine all'occupazione della terra dello Stato di Palestina, con Gerusalemme Est come capitale, lavorando per intensificare la pacifica resistenza popolar ed espandere il suo raggio d'azione per affrontare gli “attacchi dei coloni” israeliani. Abbas ha poi lanciato l'idea di "tenere una conferenza di pace internazionale e fornire un meccanismo di protezione internazionale per il popolo palestinese sotto gli auspici del Quartetto internazionale, in accordo con le risoluzioni di legittimità internazionale, i riferimenti approvati, e l'Iniziativa di Pace Araba”. (segue) (Res)