Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (5)

- Ieri, il Consiglio centrale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina si è riunito per la prima volta dopo quattro anni in una sessione che potrebbe essere un trampolino di lancio per due potenziali successori dell'86enne presidente Mahmoud Abbas. Il Consiglio si era riunito l'ultima volta nel 2018, ostacolato dalle divisioni interne tra i palestinesi. Hamas e gli altri movimenti islamisti attivi nella Striscia di Gaza non hanno presso parte all'incontro, affermando che Abbas avrebbe dovuto prima avviare riforme per la condivisione del potere. Abbas dirige l'Olp ed è presidente dell'Autorità nazionale palestinese, che esercita un autogoverno limitato nella Cisgiordania, dal 2005. Il suo principale rivale, Hamas, governa invece la Striscia di Gaza, dove è molto forte la presenza del movimento Jihad islamico. (segue) (Res)