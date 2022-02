Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anziano leader non ha mai proposto un successore. Entrambi i gruppi islamici (Hamas e Jihad islamico) hanno accusato Abbas, che non tiene le elezioni presidenziali dal 2005, di non aver fatto abbastanza per sanare le divisioni palestinesi che stanno bloccando lo scrutinio. Da parte sua, Abbas incolpa Hamas per l'attuale scissione a seguito della guerra civile, vinta dal gruppo islamista a Gaza, avvenuta nel 2007. Secondo gli analisti palestinesi, il Consiglio centrale dell’Olp composto di 141 membri, che proseguirà oggi i lavori, dovrebbe nominare due dei confidenti di Abbas, Hussein Al Sheikh e Rawi Fattouh, a incarichi di rilievo, candidandoli di fatto per sostituirlo. Entrambi gli uomini sono vicini ad Abbas e non dovrebbero cambiare le politiche sulla gestione del conflitto con Israele. (segue) (Res)