Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (7)

- Le parole di Abbas sull’apertura a nuove soluzioni che non siano per forza la soluzione a due Stati, seguono la proposta per una confederazione "binazionale" elaborata di recente da personalità israeliane e palestinesi, nel tentativo di smuovere lo stallo nei colloqui per la fine del conflitto israelo-palestinese in corso da quasi dieci anni. Il piano include diverse proposte controverse e non è chiaro se goda del sostegno dei leader di entrambe le parti. L'apertura palestinese, ancorché timida, potrebbe aiutare a plasmare il dibattito sul conflitto e, come riferiscono diversi media internazionali, sarà presentato questa settimana a un alto funzionario statunitense e al segretario generale delle Nazioni Unite. (segue) (Res)