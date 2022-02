Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano prevede uno Stato indipendente della Palestina nella maggior parte della Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est, territori conquistati da Israele nella guerra in Medio Oriente del 1967. Israele e Palestina avrebbero governi separati ma si coordinerebbero ad un livello molto alto in materia di sicurezza, infrastrutture e altre questioni che riguardano entrambe le popolazioni. Il piano consentirebbe ai quasi mezzo milione di coloni ebrei nella Cisgiordania occupata di restare nelle proprie terre, con grandi insediamenti vicino al confine annessi a Israele in uno scambio di terre "uno a uno". I coloni che vivono nelle profondità della Cisgiordania avrebbero la possibilità di trasferirsi o diventare residenti permanenti nello stato di Palestina. Lo stesso numero di palestinesi - probabili rifugiati dalla guerra del 1948 - sarebbe autorizzato a trasferirsi in Israele come cittadini della Palestina con residenza permanente in Israele. (segue) (Res)