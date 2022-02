Medio Oriente: presidente palestinese Abbas, "tutte le soluzioni sul tavolo" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si basa in gran parte sull'Accordo di Ginevra, un piano di pace dettagliato e completo elaborato nel 2003 da eminenti personalità israeliane e palestinesi, inclusi ex funzionari. Il piano della confederazione di quasi 100 pagine include nuove raccomandazioni dettagliate su come affrontare le questioni fondamentali. La principale figura palestinese dietro la nuova iniziativa è Hiba Husseini, ex consulente legale della squadra negoziale palestinese del 1994, membro di una importante famiglia di Gerusalemme. Da parte israeliana vi è invece Yossi Beilin, un ex alto funzionario israeliano e negoziatore di pace che ha co-fondato l'Iniziativa di Ginevra. La prossima settimana, Beilin e Husseini dovrebbero presentare il loro piano al vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, e al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Beilin afferma di aver già condiviso le bozze con funzionari israeliani e palestinesi. (Res)