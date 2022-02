Serbia-Ungheria: ministro Esteri magiaro, adesione Belgrado a Ue è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria considera cruciale l’adesione della Serbia all’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, oggi in visita a Belgrado. “Ci rammarichiamo del fatto che alcuni partner europei non percepiscano l’importanza della questione. Continueremo a fare il nostro meglio per aprire nuovi capitoli nei negoziati di adesione nei prossimi mesi”, ha scritto il ministro in un messaggio su Facebook a proposito del suo colloquio con la ministra per l’Integrazione europea serba, Jadranka Joksimovic. (Seb)