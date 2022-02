Colombia: presidenziali, candidato di sinistra Petro si conferma in testa nelle intenzioni di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pre-candidato di sinistra alle elezioni presidenziali in Colombia, Gustavo Petro, si conferma in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali in programma a maggio. È quanto emerge da un’indagine svolta dal Centro nazionale di consulenza per il settimanale "Semana". Petro, pre-candidato per la coalizione di sinistra Pacto Histórico, ottiene il 27 per cento delle preferenze, seguito da Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga, che si presenta come indipendente. Terza, con il 7 per cento, Ingrid Betancourt, nota per essere stata a lungo sequestrata dalla guerriglia rivoluzionaria Farc, che nei giorni scorsi ha annunciato la corsa in solitaria alla presidenza della Colombia dopo avere accusato la coalizione Centro speranza di "poca chiarezza" rispetto a possibili casi di corruzione. Rispetto alla precedente indagine diffusa a dicembre Petro ha accresciuto il suo consenso di due punti percentuali. In aumento di tre punti percentuali invece il consenso di Hernández. Circa l’11 per cento dei colombiani ha annunciato che voterà scheda bianca. Oltre alle coalizioni di sinistra e di centro si presenterà al voto anche la coalizione di centro-destra Equipo por Colombia. Le tre coalizioni terranno a marzo le primarie per scegliere il proprio candidato alla presidenza. (Mec)