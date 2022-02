Tunisia: Commissione internazionale dei giuristi contro scioglimento Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura in Tunisia con decreto presidenziale “deve essere ritirata, in quanto costituirebbe un colpo fatale e irreversibile all'indipendenza della magistratura, alla separazione dei poteri e allo stato di diritto”. Lo riferisce oggi la Commissione internazionale dei giuristi (Icj), organizzazione non governativa con sede a Ginevra, in Svizzera, attraverso un comunicato stampa. Il 6 febbraio 2022 il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha annunciato l'intenzione di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura, dichiarando che l'istituto deve “considerarsi parte del passato”. Il Consiglio è un'istituzione indipendente istituita ai sensi della Costituzione tunisina del 2014 e vigila sul corretto funzionamento della magistratura al fine di garantirne l'indipendenza e la responsabilità. “Il presidente Saied ha dimostrato la sua determinazione a rimuovere l'ultima linea di difesa al suo governo unico in Tunisia: la magistratura”, ha detto Said Benarbia, direttore di Icj per il Medio Oriente e il Nord Africa. “Qualsiasi scioglimento di questo tipo tramite decreto presidenziale sarebbe illegittimo e incostituzionale", ha aggiunto Benarbia. “Con lo scioglimento del Csm, il presidente porrebbe effettivamente fine a qualsiasi parvenza di separazione dei poteri in Tunisia. La comunità internazionale non deve chiudere un occhio su quest'ultimo attacco allo stato di diritto e deve invece sollecitare un ritorno all'ordine costituzionale in Tunisia”, ha aggiunto Benarbia. (Tut)