Regno Unito: ministro Salute, commenti misogini e sessisti contro la moglie di Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti fatti sulla moglie del primo ministro britannico Boris Johnson, Carrie, nella biografia scritta dal deputato conservatore Michael Ashcroft, sono "misogini e sessisti". Ad affermarlo è il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, che è intervenuto dopo le affermazioni della first lady che ha denunciato di essere bersaglio di una "brutale campagna diffamatoria" da parte dei detrattori del marito, in quanto accusata di essersi intromessa nelle decisioni prese da Johnson. Nella sua nuova biografia pubblicata a puntate sui giornali durante il fine settimana, Ashcroft ha fatto affermazioni sulla presunta influenza negativa della signora Johnson sul processo decisionale del primo ministro e di essere la causa della guida "inefficace" del Paese, oltre che delle decisioni su come spendere il denaro nella ristrutturazione del loro appartamento a Downing Street. (Rel)