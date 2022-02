Cultura: ad Amman la mostra “Diva!” sul gioiello italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata ad Amman, presso la National Gallery of Fine Arts, la più prestigiosa sede espositiva del Paese, la mostra “Diva! Il glamour italiano nel gioiello moda”. L’esposizione, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e portata in Giordania dall’ambasciata d’Italia, è curata da Alba Cappellieri, ordinario del Politecnico di Milano e direttore del Museo del gioiello di Vicenza. Lo riferisce oggi la Farnesina sul proprio sito internet. Si tratta di una collezione di circa duecento pezzi che illustra la storia del gioiello di moda italiano, e con questa l’evoluzione dello stile e le trasformazioni sociali e culturali del Paese dagli anni 50 ad oggi, rendendo omaggio alla creatività della manifattura italiana e alla ricerca di tecniche e materiali innovativi. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, sua altezza reale la principessa Wijdan al Hashem, a capo del CdA della Royal Society of Fine Arts, ambasciatori, attaché culturali ed esponenti locali dell’ambiente artistico e culturale. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 26 febbraio. (Res)