Ucraina-Russia: ministra Esteri tedesca, soluzione alla crisi può essere solo pacifica

- La soluzione alla crisi tra Ucraina e Russia può essere soltanto pacifica. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, prima della partenza per Kiev dove oggi è in visita per la seconda volta in tre settimane. L’esponente dei Verdi ha evidenziato come, con questa missione, stia portando avanti “ciò che è al centro della diplomazia: l’impegno per disinnescare pacificamente conflitti pericolosi”. Baerbock ha aggiunto che, con le visite a Kiev e a Mosca nelle scorse settimane, “è riuscita a farsi un'idea che ciò non è facile”. Allo stesso tempo, ha proseguito l’esponente dei Verdi, “tutti sono consapevoli della posta in gioco” quando si osservano il dispiegamento delle truppe russe ai confini dell'Ucraina, le manovre militari, nonché altri gesti minacciosi e provocazioni di Mosca. Come sottolineato dalla ministra degli Esteri tedesca, “si tratta nientemeno che della pace in Europa”. Per raggiungere questo obiettivo, “combattere con tutta la nostra forza e determinazione deve valere ogni sforzo”. Da Kiev, Baerbock si recherà sulla linea di contatto in Ucraina orientale, che separa le truppe di Kiev dai separatisti filorussi del Donbass. L’obiettivo è incontrare la popolazione locale e “avere un quadro di prima mano delle sue esperienze, impressioni e preoccupazioni, in modo da inserirle nei “colloqui politici con vigore”. "Insieme risponderemo a qualsiasi ulteriore aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con misure dure e molto concrete", ha aggiunto Baerbock. (Geb)