Speciale difesa: Polonia, ministro Difesa, altri aerei da trasporto Usa atterrano in territorio polacco

- Altri aerei dagli Stati Uniti stanno atterrando in Polonia e questo è un passaggio preparatorio per il trasferimento di forze militari. Lo ha riferito il ministero della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, a proposito dell’atterraggio di un C-130 Hercules nell’aeroporto di Rzeszow. “A breve in Polonia arriveranno le forze dell’82ma divisione aviotrasportata, una delle più rinomate unità Usa”, ha scritto in un messaggio su Twitter. I soldati “rafforzeranno le truppe statunitensi presenti in Polonia”. Il ministro ha reso noto che saranno in tutto 1.700 i militari Usa che si aggiungeranno a quelli già presenti nel Paese. “E’ un segnale chiaro della solidarietà degli alleati in risposta alla situazione in Ucraina”, ha scritto Blaszczak. (Vap)