Speciale difesa: capo di Stato maggiore Egitto, “rafforzare cooperazione militare tra Paesi africani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante sviluppare la cooperazione militare tra le forze armate di tutti i Paesi dell’Africa e c'è "ampio consenso su una strategia per raggiungere gli interessi di tutti gli Stati africani". Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, Osama Askar, nel suo intervento alla Conferenza dei capi della difesa africani del 2022 – investimenti condivisi per un futuro condiviso organizzata a Roma dal Comando militare degli Stati Uniti per l’Africa (Africom). L’alto ufficiale egiziano sottolineato “la necessità di unire gli sforzi e sostenere le relazioni militari tra tutti i Paesi africani”, riferisce una nota del ministero della Difesa del Cairo, aggiungendo che l'incontro di Roma rappresenta “un vero e proprio balzo in avanti nel processo di rafforzamento delle relazioni strategiche tra i Paesi dell'Africa continente”. A margine della conferenza, conclude la nota, Askar ha incontrato il generale Stephen Townsend, comandante di Africom, per discutere "di una serie di questioni di interesse comune", conclude il ministero egiziano. (Cae)