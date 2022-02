Speciale difesa: Iraq, brigata Peshmerga passa sotto amministrazione del ministero della Difesa di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una brigata di Peshmerga - le forze di sicurezza della regione autonoma del Kurdistan iracheno (nord del Paese) - è passata ufficialmente sotto l'amministrazione e il comando del ministero della Difesa di Baghdad. Lo ha detto il generale delle forze armate curde irachene Mohammad Rustom, durante un'intervista all'agenzia di stampa irachena "Shafaq", spiegando che "da oggi, la 20esima brigata delle forze Peshmerga passa sotto il controllo amministrativo e finanziario del ministero della Difesa di Baghdad come parte dell'Accordo di coordinamento della sicurezza e delle operazioni congiunte". Il generale Rustom, ha spiegato che si tratta di un'unità militare composta da "2000 uomini che d'ora in poi svolgerà operazioni congiunte con le Forze di sicurezza di Baghdad nei ranghi dell'esercito iracheno". L'area di dispiegamento va da Khanaqin a est (nel governatorato di Diyala, a pochi chilometri dal confine con l'Iran) ai dintorni di Rabia a ovest (nel governatorato di Ninive, a ridosso del confine con la Siria). L'Accordo di coordinamento della sicurezza e delle operazioni congiunte è stato raggiunto da Baghdad ed Erbil a inizio gennaio. Il documento si articola su quattro punti, dai quali si svilupperà il coordinamento e la cooperazione in materia di sicurezza tra le forze armate irachene e quelle curde: l'apertura di centri di coordinamento nei territori delle rispettive competenze amministrative, colmare con pattugliamenti congiunti i vuoti di sicurezza al confine tra la regione autonoma del Kurdistan e i governatorati controllati dal governo centrale, stabilire punti di controllo e passaggi a livello sulle strade che attraversano i confini delle due entità territoriali, e scambiare informazioni di intelligence su criminali e terroristi, in modo da rendere più efficace la lotta allo Stato islamico (Is) e alle bande di trafficanti. (Res)