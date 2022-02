Speciale difesa: Colombia, ambasciata della Russia critica ministro Difesa per accuse di "ingerenze" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Federazione Russa in Colombia ha criticato ministro della Difesa di Bogotà per aver lanciato accuse di "ingerenze" nel Paese. In una nota, la sede diplomatica "rileva con perplessità i continui tentativi di accusare infondatamente la Federazione Russa di presunte ingerenze negli affari interni della Colombia". Dietro l'attacco, secondo Mosca, "spunta ancora una volta il ministro della Difesa, Diego Molano, che il 3 febbraio nella sua instancabile ricerca di nemici fittizi, citando ancora una volta alcuni dati di intelligence senza alcuna verifica, ha parlato dell'intervento estero al confine con lo stato limitrofo, che si suppone sia svolto con il supporto e l'assistenza tecnica, anche dalla Russia", si legge nella nota. (Mec)