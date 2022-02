Speciale difesa: Tunisia, respinta richiesta risarcimento ex premier libico Al Mahmoudi contro partito islamico Ennahda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun risarcimento in Tunisia, almeno per ora, all'ex premier libico Al Baghdadi Al Mahmoudi per l’estradizione a Tripoli nel 2012. Il Tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di respingere la causa intentata dagli avvocati di Al Mahmoudi contro il movimento islamico tunisino Ennahda, all’epoca dei fatti al governo a Tunisi. Secondo l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", la richiesta è stata rispinta per un vizio di forma. Il giudice istruttore del tribunale di primo grado di Tunisi ha ascoltato martedì 2 febbraio l'ex presidente della Repubblica tunisina, Fouad Mubazaa, nel quadro dell'indagine sulle circostanze dell'estradizione dell'ex funzionario libico Al Mahmoudi alle autorità di Tripoli nel 2012, durante il governo dell'ex leader del movimento islamico Ennahda, Hamadi Jebali. Il giudice istruttore ha anche deciso di sentire alcuni ex funzionari come testimoni tra cui l'ex presidente Moncef Marzouki, l'ex ministro della Difesa Abdel Karim Al-Zubaidi, l'ex consigliere della presidenza della Repubblica Samir bin Omar, l'ex capo di gabinetto della presidenza della Repubblica Adnane Moncer, l’ex ministro della Giustizia Al Azhar Al Qarawi Al Shabi, l’ex ministro della Giustizia Noureddine Bhiri e l’ex primo ministro Hamadi Jebali. La polemica sull’estradizione di Al Mahmoudi - funzionario del regime di Gheddafi fuggito in Tunisia durante la rivoluzione, arrestato per ingresso illegale a Djerba e poi consegnato alle autorità libiche – arriva dopo che lo scorso gennaio la ministra della Giustizia tunisina, Leila Jaffal, ha chiesto al procuratore generale della Corte d'appello di Tunisi di autorizzare il Tribunale di primo grado di Tunisi ad aprire un'indagine giudiziaria per svelare le circostanze di questi fatti. (Tut)