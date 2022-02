Speciale difesa: Israele-Usa, capo Stato maggiore Difesa, morte cittadino palestinese "fallimento morale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Tom Nides, il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Aviv Kohavi, ha espresso rammarico per la morte di un uomo palestinese-statunitense di 78 anni, Omar As'ad, che ha subito un infarto dopo essere stato legato, imbavagliato e abbandonato in un cantiere in pieno inverno dai soldati israeliani lo scorso 12 gennaio. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Kohavi "ha chiarito che si è trattato di un grave incidente morale che è contrario ai valori delle Idf". Kohavi ha anche confermato a Nides che è in corso un'indagine penale sull'incidente e che sono già state intraprese azioni disciplinari contro i militari coinvolti. Due ufficiali sono stati rimossi dalle loro posizioni e un terzo è stato formalmente richiamato. La morte di As'ad ha suscitato una forte risposta da parte dell'amministrazione di Joe Biden. Il dipartimento di Stato ha sottolineato nelle molteplici dichiarazioni rilasciate sulla questione che prende molto sul serio la sicurezza dei suoi cittadini all'estero. Anche dopo l'avvio di un'indagine interna delle Idf, gli Stati Uniti hanno ribadito l'avvio di "un'indagine penale approfondita". (Res)