Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia partecipa a presentazione iniziativa anno Pasolini

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione dell'anno Pasolini, una serie di iniziative organizzate sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia a Madrid, dall'Istituto Italiano di cultura cultura di Madrid, dal Círculo de Bellas Artes, dall'Università Complutense, dall'Universidad Autónoma di Madrid e in collaborazione con la Resad, per celebrare il centenario dell'intellettuale. "Pasolini ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana dell'ultimo secolo e con lucidità e acume ha anticipato le tendenze che caratterizzano la società contemporanea", ha detto Guariglia dicendosi certo che l'anno dedicato a Pierpaolo Pasolini "rappresenterà una preziosa occasione per approfondire la conoscenza della figura di questo grande intellettuale, e soprattutto la sua relazione con la Spagna". Il diplomatico ha ricordato come in diverse occasioni Pasolini abbia raccontato come poesia spagnola abbia avuto un grande impatto nel suo periodo di formazione, in particolare i poeti Antonio Machado e Juan Ramòn Jimènez. Pasolini ha inoltre avuto l'occasione di conoscere il poeta catalano Carlos Escardò e divenne molto amico di Rafael Alberti, che ammirava profondamente. Lo stesso Rafael Alberti dedicò una poesia a Pasolini dopo il suo assassinio, intitolata "Anche a te". "Sono molto lieto che prestigiose istituzioni spagnole ed italiane abbiano collaborato e collaboreranno per valorizzare la sua eredità. D'altronde Pasolini continua ad essere molto amato e studiato in Spagna, e sono sicuro che in questo anno di celebrazioni conosceremo anche gli aspetti meno noti del suo rapporto con la cultura spagnola", ha concluso Guariglia. (Spm)