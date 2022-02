Sahara: l'Algeria lascia una riunione regionale delle dogane in polemica con il Marrocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia per le dogane algerina Noureddine Khaldi ha lasciato la 55ma riunione regionale dei direttori doganali del Nord Africa e del Medio Oriente in segno di protesta di fronte ad alcune cartine che includevano la regione del Sahara occidentale al Regno del Marocco, presentate da parte dell’Ufficio di collegamento dei servizi segreti per il Nord Africa, organismo dell’Organizzazione mondiale delle dogane che si occupa della condivisione delle informazioni. Lo ha riferito l’emittente algerina “Radio Algerie”, secondo la quale non appena sono state presentate le relazioni per l'esercizio 2021, il direttore generale delle dogane è intervenuto per esprimere il rifiuto, da parte della delegazione algerina, del contenuto della presentazione dell’Ufficio di collegamento dei servizi segreti con sede in Marocco. Secondo l’Agenzia per le dogane algerina, la presentazione includeva mappe definite “illegali”, in quando mostravano il territorio della regione del Sahara occidentale annesso al Regno del Marocco, “in evidente violazione delle risoluzione delle Nazioni Unite”. In occasione dell’incontro, Khaldi ha accusato il Marocco di “strumentalizzare l’incontro e l’Organizzazione mondiale delle dogane”. (Ala)